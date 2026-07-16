EE.UU. planea aprobar arancel del 25 % sobre varios productos brasileños, dice CNN Brasil

Compartir

2 minutos

Washington, 15 jul (EFE).- El Gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, planea un nuevo arancel del 25 % sobre varios productos brasileños a partir de una investigación sobre posibles acciones contra productos estadounidenses en el país suramericano, según aseguró este miércoles la cadena CNN Brasil.

De acuerdo con la cadena, Estados Unidos aplica esta medida derivado de una investigación iniciada al amparo de la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974, un mecanismo que permite a Washington responder a prácticas comerciales que considera discriminatorias o que perjudican a empresas estadounidenses.

La medida sería recomendada al considerar que Brasil mantiene prácticas que afectan a intereses estadounidenses, entre ellas la supuesta censura de empresas tecnológicas de EE.UU. y las restricciones del etanol estadounidense para acceder al mercado brasileño.

La nueva medida destaca que la deforestación ilegal en la Amazonía también influyó en su recomendación, al sostener que esa práctica otorga a Brasil una ventaja competitiva desleal al ampliar su producción agrícola y desplazar las exportaciones estadounidenses en mercados de terceros países.

Los nuevos aranceles aplican para los productos brasileños que ingresan a Estados Unidos con la exclusión de la carne de res, el café, los metales, la energía y otros bienes.

Además, la sanción sucede bajo un contexto de tensiones electorales, después de que el hijo del expresidente Jair Bolsonaro y candidato presidencial, Flavio, visitara el pasado 7 de mayo a Trump en la Casa Blanca, en una muestra de respaldo del republicano a la carrera del aspirante ultraderechista. EFE

dte/gad

(foto)