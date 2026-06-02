EE.UU. planea imponer aranceles del 25 % a Brasil por prácticas comerciales «desleales»

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Redacción internacional, 2 jun (EFE).- La Administración del presidente Donald Trump planea imponer aranceles del 25 % a los productos procedentes de Brasil porque considera que este país lleva a cabo prácticas comerciales «irrazonables o discriminatorias» que perjudican a Estados Unidos.

En un comunicado, la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés) alegó el lunes que «determinadas políticas» de Brasil son «desleales», en áreas como el comercio digital, la propiedad intelectual, la deforestación ilegal y el acceso al mercado del etanol.

«Durante el último año, el presidente Trump y yo hemos mantenido varias reuniones constructivas con el presidente (de Brasil) Luiz Inácio Lula da Silva y su gabinete», dijo en el comunicado el representante comercial de EE. UU., Jamieson Greer. «Sin embargo, seguimos teniendo diferencias sustanciales a la hora de resolver ciertas cuestiones».

«Espero con interés continuar el diálogo con el Gobierno brasileño antes de la fecha límite legal del 15 de julio de 2026», agregó Greer.

La propuesta de USTR no es definitiva aún y los aranceles no entrarán todavía en vigor: además de dejar la puerta abierta a negociaciones con Brasil hasta el 15 de julio, la oficina ha abierto un periodo para presentar comentarios hasta el 1 de julio, con una audiencia sobre el tema prevista para el 6 del mismo mes.

El representante comercial de EE. UU. señaló que ha iniciado esta proceso «siguiendo instrucciones del presidente Donald Trump», al amparo de la Sección 301 (b) de la Ley de Comercio, que permite aplicar sanciones cuando un país mantiene políticas discriminatorias hacia los intereses estadounidenses.

En este sentido, el documento del USTR menciona que «los tribunales brasileños han dictado órdenes secretas en las que indican a las empresas estadounidenses que retiren determinados contenidos políticos y suspendan los perfiles de residentes de EE. UU.».

Asimismo, asegura que Brasil tiene acuerdos comerciales preferenciales con México e India que perjudican a Estados Unidos.

También afirma que Brasil no aplica con suficiente eficacia las leyes que evitan la entrada de productos falsificados en el país y no aborda las dificultades que tienen las empresas biofarmacéuticas para que se autoricen sus patentes.

Por último critica que Brasil haya suspendido «abruptamente» el trato arancelario «hasta entonces equilibrado» al etanol, y que no esté combatiendo de manera eficaz la deforestación ilegal.

Este último anuncio de aranceles es un nuevo episodio de las tensiones comerciales entre Brasil y Estados Unidos, que ya impuso aranceles del 50 % a ese país, en una decisión que fue interpretada por el Gobierno brasileño como una represalia por el proceso judicial contra el expresidente Jair Bolsonaro.

Aquellas medidas fueron anuladas por el Tribunal Supremo de Estados Unidos en febrero de este año, aunque Brasil nunca recuperó totalmente un acceso al mercado de Estados Unidos previo a la administración Trump. EFE

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