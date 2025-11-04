EE.UU. podría cerrar partes de su espacio aéreo si se prolonga el cierre de Gobierno

1 minuto

Washington, 4 nov (EFE).- El secretario de Transporte de EE.UU., Sean Duffy, dijo este martes que podrían verse forzados a cerrar «ciertas zonas del espacio aéreo» del país si se prolonga el actual cierre del Gobierno – a un día de convertirse en el más largo de la historia del país-, que ha complicado la escasez de personal en aeropuertos.

«Habrá retrasos masivos en los vuelos. Habrá cancelaciones masivas, y puede que nos veamos obligados a cerrar ciertas zonas del espacio aéreo, porque simplemente no podemos gestionarlo, ya que no contamos con los controladores aéreos necesarios», dijo Duffy en una rueda de prensa. EFE

