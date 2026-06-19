EE.UU. pospone por logística el viaje de Vance a Suiza para reunirse con Irán

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Washington, 18 jun (EFE).- La Casa Blanca afirmó este jueves que la delegación estadounidense, encabeza por el vicepresidente, J.D Vance, estaba lista para viajar a Suiza para reunirse con los negociadores de Teherán pero que por problemas logísticos no partirá esta noche.

La Casa Blanca informó a la prensa que la logística de este tipo de negociaciones «nunca ha sido sencilla ni predecible» y evitó confirmar una nueva fecha de salida, al tiempo que aseguró que informará cuando haya actualizaciones concretas sobre los próximos pasos del proceso. EFE

dte/rrt