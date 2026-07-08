EE.UU. prepara festival y fuegos artificiales sobre el río Paraguay por su Independencia

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Asunción, 8 jul (EFE).- La Embajada de Estados Unidos en Paraguay y el Centro Cultural Paraguayo Americano anunciaron este miércoles que festejarán el próximo 18 de julio los 250 años de la independencia estadounidense con un festival musical y un espectáculo de fuegos artificiales en el puerto de Asunción, sobre el río Paraguay.

El evento, que será de acceso gratuito, contará con la actuación de bandas musicales, degustación de comidas típicas de Estados Unidos y una «feria de oportunidades» que ofrecerá información sobre becas y opciones de estudio y desarrollo profesional dirigidas a jóvenes paraguayos.

Asimismo, los asistentes podrán disfrutar de un espacio de innovación con talleres interactivos sobre robótica, ciencia y tecnología que, al tiempo, incentivará el aprendizaje dinámico del idioma inglés.

La responsable de prensa, cultura y educación de la Embajada de Estados Unidos en Paraguay, Suemayah Abu-Douleh, dijo en una conferencia de prensa que la celebración permitirá «reflexionar» sobre los valores democráticos que permitieron la fundación de Estados Unidos hace dos siglos y medio y continúan inspirando al mundo entero.

Además, señaló que la celebración tendrá «toda la riqueza y energía estadounidense» y que será compartida con todo el pueblo paraguayo. EFE

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