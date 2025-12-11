EE.UU. presenta proyecto a Perú sobre explotación de minerales críticos, anuncia canciller

2 minutos

Lima, 20 dic (EFE).- Perú evalúa un memorando sobre la explotación de minerales críticos que le presentó Estados Unidos, informó este miércoles el ministro peruano de Relaciones Exteriores, Hugo de Zela, quien expresó que el país norteamericano ha mostrado mucho interés en invertir en este sector.

«Estados Unidos ha mostrado interés muy marcadamente en el tema de minerales críticos. Son conscientes de que este tipo de minerales, de los cuales Perú tiene un buen número, son esenciales para el progreso tecnológico», afirmó De Zela en una rueda de prensa con la Asociación de Prensa Extranjera en el Perú (APEP).

En este sentido, el canciller aseguró que en el proceso de competencia con China en el desarrollo tecnológico, Estados Unidos tiene mucho interés por progresar «lo antes posible» y obtener este tipo de minerales que son esenciales para la transición energética como el litio, cobalto y níquel.

«Nos ha propuesto que estudiemos un memorando de entendimiento para trabajar en este tema de manera coordinada. En este momento estamos estudiando el documento para ver cómo lo manejamos y dar una respuesta concreta», declaró el canciller al apuntar que deben analizar «con mucho cuidado» estas ofertas por parte de otros países.

Ampliación del Puerto

Por otro lado, informó sobre un nuevo proyecto de ampliación del puerto del Callao, el más grande del país y que se ubica junto a Lima, con el que se pretende aumentar la capacidad de almacenaje de contenedores, un proyecto que precisamente está llevando a cabo Estados Unidos.

«En este momento, el cuerpo de ingenieros del Ejército de Estados Unidos está trabajando en la ampliación del puerto del Callao, eso implica una inversión bastante importante por parte de Estados Unidos», señaló al estimar un monto de 3.000 millones de dólares.

Detalló que para la ampliación del mismo es necesario mover la Base Naval del Callao, que se encuentra aledaño a los muelles comerciales, operados actualmente por la emiratí DP World y la neerlandesa APM Terminal. EFE

pbc/fgg/gad

(foto) (video)