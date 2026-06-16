EE.UU. prevé la primera tormenta tropical del Atlántico en Texas, con inundaciones

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Miami (EE.UU.), 16 jun (EFE).- El Centro Nacional de Huracanes (NHC, en sus siglas en inglés) de Estados Unidos avisó este martes de la posible formación de la primera tormenta tropical del Atlántico este año frente a Texas, donde advirtió de «inundaciones repentinas y urbanas en toda la costa».

El NHC emitió una alerta de ‘Vigilancia de tormenta tropical’ desde Sargent, en Texas, hasta Morgan City, en Luisiana, lo que significa que dentro de 24 a 36 horas podría producirse el ciclón, el primero de la actual temporada de huracanes en el Atlántico, que va del 1 de junio al 30 de noviembre.

«Se pronostica que el ‘potencial de ciclón tropical uno’ se convierta en tormenta tropical a medida que se mueve a lo largo de la costa noroeste del golfo hasta el miércoles», indicó el NHC.

Según el boletín más reciente, el fenómeno meteorológico se situaba a 105 kilómetros al suroeste de Corpus Christi, en Texas, y 580 kilómetros al sureste de Lake Charles, en Luisiana, con vientos máximos sostenidos de 45 kilómetros por hora.

El NHC alertó de «inundaciones repentinas peligrosas o que amenazan la vida» en la costa alta de Texas, «gran parte» de Luisiana, partes del centro y sur de Misisipi y Alabama, así como el extremo oeste de la región Panhandle, de Florida.

«Las lluvias prolongadas podrían extender la amenaza de inundaciones hasta el fin de semana. Se anticipan inundaciones generalizadas de pequeñas corrientes e inundaciones menores de ríos a lo largo de la costa de Texas hasta el suroeste de Luisiana», pronosticó.

La Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA, en sus siglas en inglés) de Estados Unidos previó en mayo hasta seis huracanes y 14 tormentas con nombre en el Atlántico, por debajo del promedio histórico y después de los 13 ciclones de 2025, cuando ningún huracán tocó suelo estadounidense por primera vez en una década. EFE

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