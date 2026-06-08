EE.UU. prohíbe la entrada a 100 funcionarios nicaragüenses por la muerte de líder indígena

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Washington, 8 jun (EFE).- El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, anunció este lunes nuevas restricciones de entrada al país para más de 100 funcionarios nicaragüenses del Gobierno de Daniel Ortega y su esposa, Rosario Murillo, a los que responsabilizan de la muerte del líder indígena Brooklyn Rivera.

«Estados Unidos no pasará por alto la responsabilidad de la dictadura de Murillo-Ortega en la terrible muerte del preso político Brooklyn Rivera. La Administración ha tomado medidas decisivas para imponer restricciones adicionales de visado a más de 100 funcionarios de la dictadura y sus familiares», señaló Rubio en un comunicado.

El jefe de la diplomacia estadounidense aseguró que Lumberto Campbell Hooker, funcionario sancionado previamente por Washington, estuvo «directamente involucrado» en la negativa de atención médica a Rivera, fallecido el pasado 30 de mayo, y en impedir que su familia pudiera enterrar sus restos. EFE

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