EE.UU. propone a Israel y al Líbano un plan para una «desescalada gradual» del conflicto

2 minutos

Washington, 1 jun (EFE).- El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, ha propuesto a Israel y al Líbano un plan para una «desescalada gradual» del conflicto, en medio de la intensificación de la ofensiva israelí en territorio libanés, que pone en peligro las conversaciones de paz.

El jefe de la diplomacia estadounidense mantuvo llamadas telefónicas el domingo con el presidente libanés, Joseph Aoun, y con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, confirmaron este lunes a EFE fuentes estadounidenses.

Estados Unidos propuso, para poder continuar las conversaciones, que el grupo chií Hizbulá cese todos los ataques contra Israel y que, a cambio, Israel se abstenga de intensificar la ofensiva en Beirut.

«Esto crearía un espacio para una desescalada gradual y un cese efectivo de las hostilidades», apuntó un alto cargo estadounidense.

Dicho funcionario explicó que Aoun se mostró abierto a esta idea, pero el presidente del Parlamento libanés, Nabih Berri, habría exigido que Israel detenga primero su campaña militar, una respuesta que Washington califica de «decepcionante».

La Administración de Donald Trump, agregó la fuente estadounidense, no espera ni respalda que Israel renuncie a tomar represalias por los ataques del grupo chií en su territorio.

Israel tomó el domingo el castillo de Beaufort, una posición estratégica en el sur del Líbano y al norte del río Litani, y el Gobierno de Netanyahu ordenó este lunes ataques contra los suburbios de Beirut.

Esta intensificación de la ofensiva se produce a pesar de que hay un alto el fuego vigente desde el 17 de abril y de que este martes está previsto que representantes de Israel y el Líbano inicien una cuarta ronda de conversaciones de paz en Washington, unos contactos que Hizbulá rechaza. EFE

er/mgr