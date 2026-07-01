EE.UU. propone una renovación anual del acuerdo comercial T-MEC con Canadá y México

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Washington, 1 jul (EFE).- Estados Unidos propuso este miércoles una revisión y renovación anual del tratado comercial con México y Canadá en las negociaciones que mantienen hoy de manera virtual para la renovación del acuerdo comercial T-MEC, adelantó el representante comercial de EE.UU., Jamieson Greer, en declaraciones a Bloomberg.

Según dijo Greer, Estados Unidos ha apostado por realizar revisiones anuales del pacto para decidir su renovación, una decisión recibida con incertidumbre en la economía que termina con la seguridad que daba el acuerdo anterior.

El acuerdo entre Estados Unidos, México y Canadá seguirá vigente durante otra década, siempre que ninguno de los países decida retirarse en esa revisión que se hará cada año.

Las revisiones anuales, en lugar de una renovación a largo plazo, abren la puerta a negociaciones y cambios sujetos a circunstancias imprevisibles y acaba con la confianza de los empresarios en la solidez del pacto norteamericano.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, había asegurado este miércoles que el tratado mantendría su vigencia inicial, hasta 2036.

Por su parte, el primer ministro de Canadá, Mark Carney, ya había rebajado este martes las expectativas de una renovación inmediata del tratado comercial entre los tres países.

«No espero ningún drama mañana. No estoy buscando mi bolígrafo», afirmó Carney ante periodistas.

El T-MEC entró en vigor el 1 de julio de 2020 y sustituyó al antiguo TLCAN/NAFTA entre México, Estados Unidos y Canadá. EFE

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