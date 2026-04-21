EE.UU. protesta en Seúl por una presunta filtración sobre el programa nuclear norcoreano

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Seúl, 21 abr (EFE).- El comandante de las fuerzas estadounidenses en Corea del Sur, Xavier Brunson, presentó una queja en Seúl por una supuesta filtración sobre el programa nuclear de Pionyang, dijo este martes un parlamentario surcoreano, ahondando en la disputa por unas declaraciones del ministro de Unificación del país asiático, Chung Dong-young.

Bronson presentó su queja ante el ministro de Defensa, Ahn Gyu-back, según reveló este martes el parlamentario opositor Sung Il-jong, citado por la agencia de noticias Yonhap, que pidió la dimisión del ministro de Unificación por la disputa.

Se trata del último episodio de una saga que comenzó cuando Chung identificó en una sesión parlamentaria la región norcoreana de Kusong como uno de los lugares donde se encuentran instalaciones de enriquecimiento de uranio para el programa nuclear de Pionyang.

Hasta el momento, las autoridades surcoreanas solo habían vinculado oficialmente las regiones de Yongbyon y Kangson al programa nuclear de Corea del Norte, aunque varios investigadores habían apuntado ya a Kusong como parte del proyecto.

Según Yonhap, Washington considera que las palabras de Chung se basan en inteligencia estadounidense, y ha dejado de compartir parte de su información sobre tecnología norcoreana adquirida mediante satélites con Seúl, publica este martes la agencia de noticias Yonhap.

Este lunes, el presidente de Corea del Sur, Lee Jae-myung, salió en defensa de su ministro, y dijo en la red social X que la existencia de las instalaciones nucleares de Kusong «ya era ampliamente conocida en todo el mundo a través de diversos artículos académicos y artículos de prensa».

«Todas las afirmaciones y acciones que presuponen que el ministro Chung ‘reveló información confidencial dada a conocer por Estados Unidos’ son erróneas», aseguró Lee.

El propio ministro de Unificación aseguró ayer ante los medios surcoreanos que calificar como ‘filtración’ sus palabras es «muy desafortunado», y que su única intención al mencionar Kusong fue la de «ilustrar la seriedad del problema nuclear norcoreano».

Chung destacó también que ya había mencionado la región durante su confirmación como ministro el año pasado, y aludió a un supuesto «motivo oculto» tras las recientes acusaciones de filtración.EFE

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