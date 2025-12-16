EE.UU. realiza ataques contra tres embarcaciones en el Pacífico

The Swiss voice in the world since 1935
Washington, 15 dic (EFE).- Estados Unidos realizó tres ataques contra tres embarcaciones supuestamente operadas por narcotraficantes en el Pacífico Oriental, cerca de Colombia, en el marco del operativo ‘Lanza del Sur’.

Durante los ataques fueron abatidos ocho tripulantes, de acuerdo con una publicación del Comando sur en su cuenta de X donde adjuntó el vídeo del operativo ordenado por el secretario de Guerra Pete Hegseth. EFE

