EE.UU. realiza un gran redespliegue de aviones desde España a Alemania y otros puntos

Washington, 2 mar (EFE).- La Fuerza Aérea estadounidense envió desde el mediodía del domingo al menos 15 aviones de reabastecimiento aéreo estratégico KC-135 Stratotanker, claves en las operaciones militares contra Irán, desde España hasta Alemania y otros puntos, según datos públicos de Flightradar24.

Una decena de los KC-135 partieron de la base aérea de Morón de la Frontera (Sevilla) hasta la base aérea de Ramstein (Alemania), mientras que otros cinco despegaron desde la base naval de Rota (Cádiz) con destino desconocido, al dejar de emitir su posición de manera pública.

En las últimas horas también ha habido vuelos de los gigantescos C-17 Globemaster de transporte logístico de tropas y material entre Rota y la base de Sigonella, en la isla italiana de Sicilia.

Este gran cambio de postura y de activos militares necesarios para los ataques aéreos contra Irán, iniciados el sábado, se da después de que Madrid se negara a permitir que esas bases, que son de titularidad española aunque permite su uso por EE.UU., fueran empleadas para operaciones que no estén dentro la Carta de Naciones Unidas.

El ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, negó de modo «taxativo» que las dos bases militares conjuntas con EE.UU. en el sur de España estén siendo usadas por Washington en la operación en Irán.

«No vamos a prestar nuestras bases para nada que no esté en el Tratado ni tenga encaje en la Carta de la ONU», afirmó el ministro en una entrevista televisiva. EFE

