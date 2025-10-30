EE.UU. rechaza la petición de México y niega que exista un «bloqueo comercial a Cuba»

Washington, 29 oct (EFE).- El subsecretario de Estado de Estados Unidos, Chirstopher Landeu, reaccionó este miércoles en contra a la petición de México ante Naciones Unidas para retirar el bloqueo comercial a Cuba.

Landeu dijo -en una publicación de X- sentirse «triste» como «amigo de México», luego de que el embajador mexicano ante la ONU, Héctor Vasconcelos, reiterara su solidaridad con Cuba y la «necesidad urgente de poner fin al bloqueo comercial».

«Basémonos en la realidad y no en fantasías. no existe ningún bloqueo comercial a Cuba (…) Cuba recibe libremente bienes y visitantes de muchísimos países», escribió Landeu.

La reacción del segundo del Departamento de Estado sucedió luego de que la delegación mexicana pidiera con urgencia eliminar las sanciones a Cuba en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York, donde con una mayoría de 165 votos a favor, los estados pidieron finalizar el bloqueo comercial que se ha impuesto a la isla desde 1960.

Mientras que siete votaron en contra y doce se abstuvieron. Estados Unidos, Israel, Argentina, Hungría, Paraguay y Ucrania estuvieron entre quienes rechazaron la propuesta, pero el respaldo fue amplio y volvió a dejar en minoría a quienes se alinean con Washington. EFE

