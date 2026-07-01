EE.UU. rechaza prorrogar el acuerdo comercial con Cánada y México en su «formato actual»

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Washington, 1 jul (EFE).- Estados Unidos rechazó este miércoles renovar el tratado comercial T-MEC con México y Canadá en su «formato actual» y aseguró que el acuerdo continuará vigente a la espera de resolver sus deficiencias o se produzca su terminación.

Tras adelantar una propuesta de revisión y renovación anual del pacto, Washington dijo al concluir una reunión hoy con sus contrapartes que seguirá colaborando con los dos países y anunció una tercera ronda de negociaciones bilaterales con México para el 20 de julio. EFE

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