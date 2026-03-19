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EE.UU. reduce advertencia de viaje para Venezuela, con excepciones de alto riesgo

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Washington, 19 mar (EFE).- EE.UU. anunció este jueves que rebaja en un nivel la alerta para viajar a gran parte de Venezuela, que queda ahora en la categoría 3 (Reconsidere su viaje), reflejando la mejora en las condiciones de seguridad en el país caribeño a ojos del Gobierno del presidente Donald Trump.

EE.UU. incrementó el pasado diciembre la alerta de viaje para Venezuela a la categoría 4 (No viajar), un nivel que aún así el Departamento de Estado estadounidense va a mantener activado en estados como Táchira, Amazonas, Apure, Aragua y Guárico o las zonas rurales de Bolívar «debido al riesgo de delincuencia, secuestro y terrorismo». EFE

asb/cpy

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