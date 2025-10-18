EE.UU. repatría a Colombia y Ecuador a dos supervivientes del narcosubmarino atacado

Washington, 18 oct (EFE).- El presidente Estados Unidos, Donald Trump, anunció este sábado la repatriación a Colombia y Ecuador de dos supervivientes del ataque que las fuerzas armadas estadounidenses llevaron a cabo contra un submarino que presuntamente transportaba drogas en el mar Caribe.

«Dos de los terroristas murieron. Al menos 25.000 estadounidenses morirían si permitiera que este submarino tocara tierra. Los dos terroristas sobrevivientes serán devueltos a sus países de origen, Ecuador y Colombia, para su detención y procesamiento», explicó Trump en la red social Truth Social. EFE

