EE.UU. respalda proceso de diálogo para la transición en Venezuela

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Washington, 18 jun (EFE).- El Gobierno de Estados Unidos respaldó este jueves el inicio de un diálogo entre representantes del oficialismo venezolano y la Asamblea Nacional (AN) elegida en 2015 con el objetivo de establecer una hoja de ruta para una transición democrática, centrada en la reconstrucción de las instituciones y la celebración de un proceso político abierto.

En un comunicado, el Departamento de Estado dio la bienvenida a la reunión celebrada entre Jorge Rodríguez, como presidente de la Asamblea Nacional de 2026 y representante del Gobierno interino venezolano, y Dinorah Figuera, presidenta de la Asamblea Nacional elegida en 2015, para acordar una agenda que sirva de base a futuras negociaciones. EFE

dte/seo