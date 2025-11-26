EE.UU. respalda propuesta de Taiwán de invertir 40.000 millones de dólares más en Defensa

Taipéi, 26 nov (EFE).- El embajador de facto de Estados Unidos en Taipéi, Raymond Greene, respaldó este miércoles la propuesta del Gobierno taiwanés de invertir 40.000 millones de dólares adicionales en Defensa entre 2026 y 2033 para contrarrestar la creciente presión militar de China sobre este territorio.

«El AIT (Instituto Americano en Taiwán, la embajada de facto de EE.UU. en la isla) celebra el anuncio del presidente Lai Ching-te (William Lai) de un nuevo presupuesto especial de Defensa de 1,25 billones de dólares taiwaneses (unos 39.880 millones de dólares estadounidenses)», manifestó Greene a través de Facebook.

En una comparecencia de prensa en la Oficina Presidencial de Taipéi, Lai anunció hoy un conjunto de iniciativas destinadas a reforzar las capacidades defensivas de la isla, con el objetivo final de consolidar una fuerza capaz de «defender permanentemente» al «Taiwán democrático» frente a la «amenaza china».

El mandatario avanzó su intención de dotar a las fuerzas armadas de un «alto nivel de preparación» para «disuadir de forma eficaz» a China de cara a 2027, año en que, según informes de inteligencia estadounidenses, el presidente chino, Xi Jinping, habría ordenado «completar los preparativos para una ‘reunificación por la fuerza'».

Con esos 1,25 billones de dólares taiwaneses adicionales en Defensa, «Taiwán se une a socios que van desde Europa hasta Japón y Corea, que están realizando inversiones de Defensa cruciales y necesarias para disuadir desafíos sin precedentes a la paz y la prosperidad globales», afirmó Greene.

«Estados Unidos respalda la adquisición rápida por parte de Taiwán de capacidades asimétricas críticas necesarias para reforzar la disuasión, de conformidad con la Ley de Relaciones con Taiwán y con décadas de compromiso a lo largo de múltiples administraciones estadounidenses», aseveró el diplomático.

«Todo el mundo tiene interés en garantizar que las diferencias a través del Estrecho de Taiwán se resuelvan de manera pacífica y sin coerción. El anuncio de hoy es un paso importante hacia el mantenimiento de la paz y la estabilidad en el estrecho de Taiwán mediante el fortalecimiento de la disuasión», agregó.

Este aumento del gasto en Defensa se anunció dos días después de que Xi afirmara, en una charla telefónica con su par estadounidense, Donald Trump, que el «regreso» de Taiwán a China «constituye» una «parte importante» del orden internacional posterior a la Segunda Guerra Mundial, unas declaraciones fuertemente repudiadas por Taipéi.

Las autoridades de Pekín consideran a Taiwán como una «parte inalienable» del territorio chino y no han descartado el uso de la fuerza para concretar la «reunificación» de la isla y el continente, uno de los objetivos a largo plazo trazados por Xi tras su llegada al poder en 2012.

En este contexto, China ha intensificado su campaña de presión diplomática y militar contra Taiwán en los últimos años, organizando maniobras bélicas en las inmediaciones de la isla con cada vez más frecuencia y forzando la pérdida de aliados diplomáticos de Taipéi en favor de Pekín. EFE

