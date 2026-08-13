EE.UU. responsabiliza a California por abusos sexuales en dos prisiones de mujeres

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Los Ángeles (EE.UU.), 13 ago (EFE).- El Departamento de Justicia estadounidense (DOJ, en inglés) dictaminó este jueves tras una investigación que dos cárceles de California fallaron en proteger a mujeres reclusas del abuso y acoso sexual al que se vieron sometidas por parte del personal penitenciario.

«Los investigadores descubrieron un patrón persistente de conducta sexual inapropiada por parte del personal, salvaguardias inadecuadas, fallas en la denuncia confidencial, prácticas de investigación indebidas y medidas de rendición de cuentas insuficientes», informó el DOJ en un comunicado.

El gobierno determinó que estas deficiencias sistémicas «violan gravemente los derechos de las reclusas según las Enmiendas Octava y Decimocuarta».

Las pesquisas también revelaron que el Departamento Correccional y de Rehabilitación de California (CDCR), así como las dos cárceles analizadas, «no implementan de manera adecuada y efectiva la Ley de Eliminación de la Violación en Prisiones (PREA, por sus siglas en inglés)».

California dispone de 49 días para abordar los problemas descritos en el informe y podría demandar al estado de California para forzar cambios en el sistema.

La investigación respondió a una demanda civil presentada en septiembre de 2024, durante la Administración del expresidente estadounidense Joe Biden, en nombre de 21 mujeres encarceladas en la Institución para Mujeres de California.

La denuncia alegó «acusaciones de violación y penetración forzadas, manoseo, cópula oral, así como amenazas de violencia y castigo con conducta abusiva que van desde 2014 hasta 2020».

Esta intervención vino tras años de denuncias y procesos judiciales que alegaban que el personal penitenciario del Centro Penitenciario para Mujeres de California Central, en Chowchilla, y de la Institución Correccional para Mujeres de California, en Chino, agredían sexualmente a las reclusas, a las que solicitaban favores sexuales a cambio de contrabando y privilegios.

Los funcionarios penitenciarios nombrados en estas acusaciones variaban en rango e incluyían las mismas personas encargadas de manejar las denuncias de abuso sexual presentadas por mujeres encarceladas en estas instalaciones. EFE

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