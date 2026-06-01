EE.UU. responsabiliza a Ortega y Murillo de la muerte del líder indígena Brooklyn Rivera

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Washington, 1 jun (EFE).- Estados Unidos responsabilizó este lunes al Gobierno nicaragüense del presidente Daniel Ortega y su esposa, Rosario Murillo, de la muerte del líder indígena Brooklyn Rivera, quien falleció el sábado en Managua mientras permanecía hospitalizado bajo custodia estatal.

«La dictadura de Ortega-Murillo en Nicaragua es responsable de la muerte de Brooklyn Rivera, quien murió este fin de semana como prisionero del régimen después de 3 años de trato inhumano, detención injusta y desaparición forzada», escribió el subsecretario de Estado, Christopher Landau, en un mensaje en X. EFE

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