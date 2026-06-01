EE.UU. responsabiliza a Ortega y Murillo de la muerte del líder indígena Brooklyn Rivera

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Washington, 1 jun (EFE).- Estados Unidos responsabilizó este lunes al Gobierno nicaragüense de los copresidentes Daniel Ortega y Rosario Murillo de la muerte del líder indígena Brooklyn Rivera, quien falleció el sábado pasado en Managua mientras permanecía hospitalizado bajo custodia estatal.

«La dictadura de Ortega-Murillo en Nicaragua es responsable de la muerte de Brooklyn Rivera, quien murió este fin de semana como prisionero del régimen después de 3 años de trato inhumano, detención injusta y desaparición forzada», escribió el subsecretario de Estado, Christopher Landau, en un mensaje en X.

«EE.UU. se solidariza con aquéllos, como Brooklyn, comprometidos con una Nicaragua libre. Descansa en paz», añadió.

Rivera, de 73 años y fundador del partido indígena Yapti Tasba Masraka Nanih Aslatakanka (Yatama, que significa ‘Hijos de la Madre Tierra’, en lengua miskita), permanecía ingresado desde el pasado 7 de marzo en la unidad de cuidados intensivos de un hospital de Managua por complicaciones respiratorias, según informaron las autoridades.

Días antes de su muerte, la Administración estadounidense había condenado actos de «violencia e inhumanidad» por parte del Gobierno de Ortega-Murillo y exigido la liberación «incondicional» del exdiputado.

El Gobierno nicaragüense indicó en una nota de prensa que su fallecimiento ocurrió pese a «los enormes e intensos esfuerzos» realizados para recuperar la salud de «su hermano Brooklyn», y atribuyó su deterioro físico y neurológico por complicaciones derivadas de una «bacteria generada por la Covid-19».

Por su parte, la hija del líder indígena, Tininiska Rivera, solicitó el domingo a las autoridades que permitan a su familia recibir el cuerpo de su padre y despedirlo conforme a las tradiciones de su pueblo.

Tininiska también expresó su «profundo dolor y preocupación» por las circunstancias en que ocurrió la muerte del dirigente indígena, según dijo en un comunicado, en el que también denunció que durante meses su familia permaneció sin acceso a información directa sobre su situación, sin poder verlo, hablar con él o acompañarlo. EFE

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