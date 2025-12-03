EE.UU. restringe visados a transportistas mexicanos por «facilitar inmigración ilegal»

1 minuto

Washington, 3 dic (EFE).- Estados Unidos anunció este miércoles la restricción de visados para mexicanos responsables de una empresa de transporte a los que acusa de «facilitar la inmigración ilegal» hacia territorio estadounidense, aunque no detalló el número de personas afectadas ni sus identidades.

«Las investigaciones indican que los individuos atacados organizaron el transporte de extranjeros, incluyendo menores, desde el Caribe y otras regiones a puntos de tránsito en Centroamérica, donde posteriormente se encontró a muchos intentando ingresar ilegalmente a Estados Unidos», detalló el Departamento de Estado en un comunicado. EFE

er/cpy