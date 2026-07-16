EE.UU. restringirá visados a «miembros de grupos terroristas de extrema izquierda»

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Washington, 16 jul (EFE).- El Gobierno de EE.UU. anunció este jueves que restringirá la concesión de visados a «miembros de grupos terroristas de extrema izquierda», una decisión en línea con la agenda de la Administración del presidente estadounidense, Donald Trump, que en las últimas semanas redobló sus ataques contra un supuesto resurgir del comunismo dentro y fuera del país.

El anuncio se realizó en el marco de una reunión ministerial multilateral sobre terrorismo político celebrada hoy en Washington que ha presidido el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio.

En el encuentro, al que fueron invitados unos 60 países (aunque aún no se especificó cuáles), se abordó lo que la Administración Trump considera un resurgimiento internacional del «terrorismo político de extrema izquierda» en distintas partes del mundo.

Las restricciones anunciadas van dirigidas «a miembros de grupos terroristas de extrema izquierda y otros grupos afines que hayan apoyado o incitado actos de terrorismo; apoyado actividades delictivas violentas; participado en sabotaje económico; financiado, reclutado o proporcionado apoyo logístico para acciones violentas o delictivas cometidas por grupos terroristas de extrema izquierda y otros grupos afines», según un comunicado del Departamento de Estado.

El texto añadió que «esta política protegerá el territorio estadounidense al restringir la entrada de ciudadanos extranjeros que financien, recluten, inciten o faciliten de otro modo a redes terroristas de extrema izquierda».

Las restricciones, que no se detallaron, afectan también «a redes violentas y delictivas afines» y busca cerrar sus «vías de acceso mediante visas que estos grupos explotan para amenazar vidas estadounidenses, socavar la estabilidad económica y coordinar acciones violentas en suelo estadounidense».

El documento tampoco específica el nombre de ningún grupo en concreto, aunque el Gobierno Trump ha puesto en la mira a Antifa (una organización que en realidad está muy descentralizada y que carece de jerarquía) y a grupos supuestamente afines en Europa, como los griegos Justicia Proletaria Armada y Autodefensa Revolucionaria de Clase o el alemán Antifa-Ost. EFE

asb/seo