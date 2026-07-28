EE.UU. revela una inusual travesía conjunta con un buque de la Guardia Costera taiwanesa

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Taipéi, 28 jul (EFE).- El Instituto Americano en Taiwán (AIT, la embajada de facto de Washington en la isla) publicó este martes una fotografía que muestra a un buque del Servicio de Guardacostas de EE.UU. navegando junto a un barco de la Guardia Costera de Taiwán, una inusual imagen que se difunde en plenas tensiones entre Taipéi y Pekín.

En un comunicado publicado en su cuenta oficial de Facebook, el AIT señaló que los guardacostas de ambas partes «trabajan intensamente en la coordinación de objetivos marítimos compartidos», entre ellos la preservación de los recursos marinos, la lucha contra la pesca ilegal y la interceptación en el mar de cargamentos de droga.

«Estados Unidos valora la asociación con Taiwán en materia de seguridad y protección marítimas, y respalda las contribuciones significativas de Taiwán en cuestiones globales, incluidos el intercambio en materia de aplicación de la ley en el ámbito marítimo y la cooperación internacional», apuntó el texto.

El comunicado no ofrece detalles concretos sobre la ubicación ni la fecha de la maniobra conjunta.

La publicación de la fotografía se produce en medio del actual despliegue marítimo de China en aguas al este de Taiwán, donde Pekín ha movilizado un gran número de embarcaciones de su Guardia Costera y de otros departamentos gubernamentales desde junio.

Según los guardacostas taiwaneses, buques oficiales chinos han estado operando dentro de la zona económica exclusiva reclamada por Taipéi desde entonces, y algunos de ellos han ordenado a barcos mercantes cercanos que abandonaran la zona.

Los expertos consideran que estas operaciones podrían ser la antesala de una cuarentena con la que Pekín podría detener, inspeccionar o incluso abordar buques comerciales con destino a la isla y cortar el suministro de elementos básicos, como el gas natural licuado, principal fuente de generación eléctrica de Taiwán.

Las autoridades de Pekín consideran Taiwán «parte inalienable» del territorio chino y no han descartado el uso de la fuerza para hacerse con su control, una postura rechazada por el Ejecutivo taiwanés, que sostiene que solo los 23 millones de habitantes de la isla tienen derecho a decidir su futuro político.

Desde hace más de siete décadas, EE.UU. se encuentra en medio de las disputas entre ambas partes, ya que Washington es el principal suministrador de armas a Taipéi y, si bien no mantiene vínculos diplomáticos con la isla, podría defenderla en caso de conflicto con Pekín. EFE

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