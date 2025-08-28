EE.UU. revisa una décima al alza el PIB del segundo trimestre, que creció un 0,8%

Washington, 28 ago (EFE).- El producto interior bruto (PIB) de EE.UU. creció entre abril y junio un 0,8 % con respecto al trimestre anterior y la economía estadounidense se expandió a ritmo anualizado un 3,3 %, una décima y tres décimas más, respectivamente, que lo reflejado en la primera estimación publicada en julio.

Los datos revisados que publica este jueves el Buró de Análisis Económico (BEA) muestran un avance de la economía estadounidense en el segundo trimestre que contrasta con la contracción anualizada del 0,5 % registrada entre enero y marzo.

Ese mejor desempeño responde en conjunto a una disminución de las importaciones, que cayeron prácticamente un 30 % a ritmo anual, y a un aumento del consumo privado.

El dato revisado refleja a su vez correcciones al alza en la inversión, que retrocedió en el segundo trimestre un 13,8 % anualizado, casi dos puntos porcentuales menos con respecto al dato de julio.

También el consumo, componente clave de la economía estadounidense que avanzó un 1,6 %, lo que supone una corrección al alza de dos décimas.

A su vez, se revisó a la baja el dato del gasto público, que se contrajo un 0,2 %, lo que contrasta con el crecimiento del 0,4 % reportado en la primera estimación del BEA en julio.

También se revisó ligeramente al alza, en cinco décimas, el dato de las importaciones, que en el segundo trimestre cayeron un 29,8 % anualizado, en vez de un 30,3 %.

La caída de las exportaciones estadounidenses en el segundo trimestre, periodo marcado por las primeras turbulencias de la guerra comercial desatada por el Gobierno del presidente Donald Trump, también se revisó cinco décimas al alza, hasta quedar en un retroceso anualizado del 1,3 %. EFE

