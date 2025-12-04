EE.UU. revisará su relación con Tanzania tras la represión de protestas postelectorales

3 minutos

Nairobi, 4 dic (EFE).- Estados Unidos anunció este jueves que revisará su relación con Tanzania, tras la escalada de violencia pre y poselectoral del 29 de octubre pasado contra la población civil, la represión de la libertad y expresión religiosa y los obstáculos a la inversión estadounidense en el país.

“La continua represión de la libertad religiosa y de expresión por parte del Gobierno de Tanzania, los persistentes obstáculos a la inversión estadounidense y la alarmante violencia contra la población civil en los días previos y posteriores a las elecciones del 29 de octubre en Tanzania, exigieron la reconsideración de nuestros vínculos”, indicó Estados Unidos en un comunicado emitido desde su embajada en Tanzania.

Según el Gobierno estadounidense, estas acciones pusieron en riesgo a sus ciudadanos e intereses y consideraron que amenazan la prosperidad y seguridad de una alianza mutua.

“Estados Unidos no puede pasar por alto acciones que pongan en peligro la seguridad de nuestros ciudadanos ni la seguridad y estabilidad de la región. El futuro de nuestra relación bilateral con el Gobierno de Tanzania dependerá de sus acciones”, concluyó el documento divulgado por el portavoz adjunto del Departamento de Estado, Thomas Piggot.

Tras la victoria electoral de la presidenta tanzana Samia Suluhu Hassan, quien obtuvo el 97,66 % de los votos, surgieron protestas que fueron reprimidas a fines de octubre con gases lacrimógenos y munición real por la Policía.

Según la ONU, cientos de manifestantes y otras personas pudieron morir durante las protestas y un número indeterminado resultó herido, mientras que el opositor Partido de la Democracia y el Progreso (Chadema, en suajili) cifró en hasta 1.000 los muertos a manos de la Policía, de acuerdo con Human Rights Watch (HRW).

El gobierno de Tanzania dijo estar verificando la investigación de un documental de la cadena estadounidense CNN, que reveló vídeos de policías y hombres armados disparando contra grupos de manifestantes e imágenes de morgues llenas de cadáveres con indicios de fosas comunes.

La investigación, basada en el análisis de vídeos difundidos en redes sociales sobre la represión policial que siguió a los comicios, imágenes, vídeos de satélite, testimonios de testigos o entrevistas a organizaciones de derechos humanos, muestra de la violencia que se desató durante la votación y se alargó durante tres días.

Con ayuda de un investigador de fuentes abiertas, CNN revisó «decenas» de vídeos e imágenes de civiles muertos por herida de bala, y fotografías de cadáveres amontonados en hospitales de las ciudades de Mwanza (noroeste) y Dar es Salam (este), capital económica del país.

Las pesquisas también constataron un movimiento de tierras reciente en el cementerio de Kondo, en el norte de Dar es Salam, que coincide con reportes de fosas comunes, indicó la CNN.

Hassan había anunciado la creación de una comisión para investigar la muerte de los manifestantes durante las protestas contra los resultados electorales al inaugurar la 13ª legislatura del Parlamento el 14 de noviembre pasado. EFE

aam/ajs