EE.UU. revoca trece rutas aéreas de aerolíneas mexicanas por disputas de competencia

2 minutos

Washington, 28 oct (EFE).- El Departamento de Transporte de Estados Unidos (DOT) revocó este martes la aprobación de trece rutas operadas por aerolíneas mexicanas hacia territorio estadounidense, al acusar a México de violar los términos del acuerdo bilateral de transporte aéreo.

La decisión fue anunciada por el secretario de Transporte, Sean Duffy, y marca un nuevo episodio de tensión en las relaciones regulatorias entre ambos países, que mantenían un marco de cooperación estable desde 2016.

Durante una conferencia, Duffy aseguró que México «ilegalmente canceló y congeló vuelos de transportistas estadounidenses durante tres años sin consecuencias» y se detalló que entrará en vigor en tres meses.

La medida se produce tras meses de quejas del Gobierno estadounidense, que acusa a las autoridades mexicanas de obstaculizar la competencia al retirar o reasignar franjas horarias —conocidas como slots— a las aerolíneas estadounidenses en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez y en el Aeropuerto Felipe Ángeles, en favor de compañías locales.

Las aerolíneas afectadas por la revocación incluyen a Aeroméxico, Volaris y VivaAerobus, que no podrán operar o expandir determinados servicios hacia ciudades de Estados Unidos hasta que ambos Gobiernos resuelvan las presuntas violaciones.

El DOT también congeló nuevas aprobaciones de rutas o frecuencias adicionales para transportistas mexicanos, como medida de presión diplomática.

El Gobierno estadounidense sostuvo que México «ha denegado o limitado injustamente» los derechos de operación de sus aerolíneas bajo el tratado aéreo vigente.

Por ahora, los vuelos actualmente en servicio seguirán operando, pero los planes de expansión podrían verse afectados en los próximos meses mientras continúan las negociaciones bilaterales. EFE

dte/enb