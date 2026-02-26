EE.UU. sanciona a cinco altos funcionarios de Nicaragua acusados de represión

Washington, 26 feb (EFE).- Estados Unidos impuso sanciones este jueves a cinco altos funcionarios nicaragüenses del Gobierno de los copresidentes y esposos, Daniel Ortega y Rosario Murillo, por «incitar a la inestabilidad regional» y permitir que el régimen del país «reprima a su pueblo».

Los sancionados son la ministra de Trabajo, Johana Flores; el director de la Unidad de Análisis Financiero, Denis Membreno; su subdirector, Aldo Saenz; la subdirectora del Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos, Celia Reyes; y el jefe de la Dirección de Inteligencia Militar, Leonel Gutiérrez.

«La dictadura ha cometido abusos laborales sistemáticos y utiliza estructuras de seguridad para vigilar y silenciar a cualquiera que considere una amenaza para su control del poder. Las personas sancionadas hoy encabezan las agencias gubernamentales responsables de estos actos de represión», aseguró el Departamento de Estado en un comunicado.

La Administración de Donald Trump considera que el régimen copresidido por Murillo y Ortega ha reprimido «violentamente» protestas pacíficas y asesinado a opositores políticos desde 2018.

Estas sanciones siguen a las restricciones de visado impuestas el pasado miércoles contra el director de La Modelo, la mayor prisión de Nicaragua, Roberto Clemente Guevara Gómez, por su participación en acciones que violan los derechos humanos.

Estados Unidos ha rechazado el proceso electoral de noviembre de 2021 en Nicaragua, en el que Ortega y su esposa fueron reelegidos en sus cargos, con siete de sus potenciales rivales en prisión.

Las relaciones entre Washington y Managua permanecen tensas en medio de las sanciones y el aumento de la presión diplomática de EE.UU. sobre el Gobierno nicaragüense.

El pasado 10 de enero, dentro del aniversario de los 19 años en el poder que lleva Ortega, Nicaragua excarceló a «decenas de personas» detenidas, entre ellas, presos políticos, un día después de que la embajada estadounidense en Managua recordara que había «más de 60 personas» que siguen «injustamente detenidas o desaparecidas» en el país centroamericano.

Washington ha presionado por una «liberación incondicional» en lugar de la excarcelación de los presos políticos.

Ortega, de 80 años, gobierna con más poder que nunca junto a Murillo, consolidando a través de reformas constitucionales y la fuerza su modelo de gobierno con mano de hierro, sin contrapesos y con una oposición diezmada por el despojo de sus nacionalidades y sus bienes, el encarcelamiento y el exilio. EFE

