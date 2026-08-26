EE.UU. sanciona a grupos de izquierda de Italia y Reino Unido

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Washington, 26 ago (EFE).- Estados Unidos sancionó este miércoles al colectivo digital italiano Autistici/Inventati (A/I), a la organización británica Palestine Action y a la red propalestina Masar Badil, junto a dos dirigentes de esta última, por amenazar, según Washington, la seguridad del país norteamericano y sus aliados extranjeros.

Estas entidades «forman parte de redes terroristas trasnacionales de extrema izquierda», afirmó en un comunicado el portavoz del Departamento de Estado, Tommy Pigott.

La lista de sanciones incluye a los dirigentes de Masar Badil, Rawa Alsagheer y Zaid Abdulnasser.

De acuerdo con el Gobierno estadounidense, «A/I proporciona herramientas y servicios cifrados a numerosos grupos extremistas violentos de extrema izquierda que operan en Estados Unidos y en todo el mundo», que las han utilizado para «planificar o incitar ataques violentos, reclutar a personas para participar en actividades delictivas».

Además, acusa a la red de facilitar la difusión de «instrucciones para fabricar artefactos explosivos e incendiarios improvisados» a través de «servidores extranjeros destinados a ocultar las actividades delictivas a las fuerzas del orden».

El Departamento del Tesoro precisó en otro comunicado que Palestine Action «ha respaldado numerosos actos de terrorismo desde julio de 2020, incluidos actos que han causado lesiones físicas a miembros de las fuerzas del orden británicas, así como acciones destinadas a intimidar a empresas legítimas y coaccionar» al Gobierno británico.

Esta medida complementa la declaratoria del Ejecutivo de Londres que en julio de 2025 designó al grupo como una organización terrorista ilegal.

Además, Washington sostiene que Masar Badil actúa como fachada de la Red de Solidaridad con los Prisioneros Palestinos Samidoun, sancionada por EE.UU. y Canadá en 2024.

«Masar Badil está inextricablemente vinculada a Samidoun y uno de sus altos dirigentes la ha descrito como parte del mismo proyecto político», insistió el Tesoro, que designó a Rawa Alsagheer, con sede en Brasil, y Zaid Abdulnasser, radicado en Alemania, «por ser dirigentes o funcionarios» de la organización.

Las sanciones se suman a medidas similares contra otros grupos de izquierda y la designación como organizaciones terroristas extranjeras a entes ligadas al movimiento Antifa, señalado por el Gobierno de Donald Trump.

Estas acciones bloquean en EE. UU. los bienes y activos de las entidades y las personas mencionadas y prohíben las transacciones de personas o instituciones estadounidense con ellos. EFE

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