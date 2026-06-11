The Swiss voice in the world since 1935
Democracia suiza
Guerras de información
Democracia digital
Elecciones globales
Historias principales
Ver todas las historias de este tema
Swiss democracy
Newsletter
Ver todos los boletines

EE.UU. sanciona a la petrolera estatal cubana CUPET en medio de escalada de tensiones

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Washington, 11 jun (EFE).- El Gobierno de Estados Unidos sancionó este jueves a la petrolera estatal cubana Unión Cuba-Petróleo (CUPET), dedicada a la extracción, refinamiento y producción de crudo en la isla que, según Washington, incluye activos clave que fueron «expropiados ilegalmente a propietarios estadounidenses».

La empresa fue incluida hoy en la lista de OFAC (Oficina de Control de Activos Extranjeros de EE.UU.) del Departamento del Tesoro que engrosa la relación de entidades gubernamentales y cargos cubanos sancionados, incluido su presidente, Miguel Díaz-Canel. EFE

lfp/ygg/lss

Los preferidos del público

Los más discutidos

SWI swissinfo.ch - sucursal de la Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - sucursal de la Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR