EE.UU. sanciona a la petrolera estatal cubana CUPET en medio de escalada de tensiones

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Washington, 11 jun (EFE).- El Gobierno de Estados Unidos sancionó este jueves a la petrolera estatal cubana Unión Cuba-Petróleo (CUPET), dedicada a la extracción, refinamiento y producción de crudo en la isla que, según Washington, incluye activos clave que fueron «expropiados ilegalmente a propietarios estadounidenses».

La empresa fue incluida hoy en la lista de OFAC (Oficina de Control de Activos Extranjeros de EE.UU.) del Departamento del Tesoro que engrosa la relación de entidades gubernamentales y cargos cubanos sancionados, incluido su presidente, Miguel Díaz-Canel.

La compañía gubernamental sancionada es propietaria de unos terrenos para almacenar combustibles que pretenden ser alquilados por una empresa importadora en negociaciones con la entidad Vanguard Energy, basada en Florida, para exportar crudo a la isla, según medios internacionales.

Este miércoles, el Departamento de Estado de EE.UU. reaccionó ante estas informaciones y negó haber concedido una licencia a Vanguard Energy que evite el bloqueo impuesto por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, desde enero para evitar que petróleo extranjero llegue a la isla.

«Al igual que todos los recursos de la isla, la energía ha sido utilizada durante mucho tiempo por el gobierno comunista de Cuba como un arma, tanto para la represión como para alimentar la cleptocracia del régimen en beneficio propio», declaró el secretario de Estado estadounidense, Marcos Rubio.

Rubio arremetió hoy contra la familia Castro -del exmadatario Raúl Castro- que también fue incluida en la lista de la última ronda de sanciones del 4 de mayo, que afectó al coronel Alejandro Castro Espín, hijo Raúl; a Lis Cuesta Peraza, esposa de Díaz‑Canel, y a Manuel Anido Cuesta, hijastro del presidente, que reside en Madrid.

Además, las sanciones llegaron a Raúl Alejandro Castro Calis, nieto de Raúl Castro e hijo de Alejandro Castro Espín.

Para Rubio «los líderes comunistas de Cuba han desviado recursos energéticos para enriquecerse» al revender barriles, acaparar suministros para las fuerzas militares y de inteligencia y represivas.

Las sanciones implican la prohibición de realizar transacciones financieras y comerciales con las personas y entidades designadas, cuyos activos bajo jurisdicción estadounidense quedan bloqueados.

Washington ha incrementado la presión sobre la isla para promover un cambio político hasta llegar a procesar en mayo a Raúl Castro, hermano menor de Fidel Castro, por su presunta responsabilidad en el derribo, en 1996, de dos avionetas de una organización del exilio cubano que causó la muerte de cuatro personas.

Al mismo tiempo, Washington y La Habana mantienen discretas negociaciones y recientemente cargos militares han visitado la isla.

El secretario de Guerra Estados Unidos, Pete Hegseth, viajó este miércoles a la bahía de Guantánamo donde aseguró, ante una posible captura de Díaz Canel al estilo del expresidente venezolano Nicolás Madura, que «todas las opciones están sobre la mesa».

El Gobierno de Cuba insiste en que cualquier cambio en el país debe ser decidido por el pueblo cubano. EFE

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