EE.UU. sanciona a tres miembros de las FAR por «cometer atrocidades» en Al Fasher (Sudán)

Washington, 19 feb (EFE).- Estados Unidos impuso este jueves sanciones a tres comandantes de las Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR) de Sudán por «cometer atrocidades» durante la toma de Al Fasher, ciudad en la región de Darfur, donde el grupo paramilitar llevó a cabo una campaña de destrucción de las comunidades no árabes.

Los sancionados son Elfateh Abdullah Idris Adam, Gedo Hamdan Ahmed Mohamed y Tijani Ibrahim Moussa Mohamed, a quienes Washington responsabiliza de «cometer un genocidio», crímenes de guerra y contra la humanidad, según explica el Departamento de Estado en un comunicado.

«Las FAR y las milicias aliadas participaron en una campaña de asesinatos generalizados, tortura y violencia sexual en Al Fasher, durante el asedio que duró meses y la posterior toma de la ciudad en octubre de 2025», denunció.

El secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, instó a las FAR a aceptar un alto el fuego humanitario «de inmediato» y advirtió que la prolongación del conflicto podría desestabilizar aún más la región.

Según indica el Departamento, los enfrentamientos en Sudán han provocado la peor crisis humanitaria del mundo, con más de 150.000 muertos y más de 14 millones de desplazados.

La medida sigue a sanciones similares adoptadas por el Reino Unido y la Unión Europea en diciembre y enero.

Un informe de la misión independiente de la ONU en el país concluyó este jueves que la campaña de las FAR presenta «signos que apuntan a un genocidio».

La misión dijo haber encontrado un «patrón sistemático» de asesinatos étnicos, violencia sexual, destrucción y declaraciones públicas que llamaban a eliminar a las comunidades no árabes, especialmente los zaghawa y los fur. EFE

