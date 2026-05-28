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EE.UU. sanciona de nuevo a Francesca Albanese, la relatora de la ONU para Palestina

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Washington, 28 may (EFE).- El Gobierno de Estados Unidos incluyó de nuevo a Francesca Albanese, relatora especial de la ONU para los territorios palestinos ocupados, en la lista de sanciones del Departamento del Tesoro, una semana después de haberla retirado, según comprobó este jueves EFE.

Las sanciones, que incluyen la congelación de sus cuentas bancarias en Estados Unidos, así como su ingreso al país, han sido activadas de nuevo en el sistema de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC). EFE

dte/lfp/cpy

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