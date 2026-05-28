EE.UU. sanciona de nuevo a Francesca Albanese, la relatora de la ONU para Palestina

2 minutos

Washington, 28 may (EFE).- El Gobierno de Estados Unidos incluyó de nuevo a Francesca Albanese, relatora especial de la ONU para los territorios palestinos ocupados, en la lista de sanciones del Departamento del Tesoro, una semana después de haberla retirado, según comprobó este jueves EFE.

Las sanciones, que incluyen la congelación de sus cuentas bancarias en Estados Unidos, así como su ingreso al país, han sido activadas de nuevo en el sistema de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC).

Una semana antes, el Gobierno del presidente, Donald Trump, había eliminado el nombre de la abogada italiana de la lista de Nacionales Especialmente Designados (DSN).

El 13 de mayo, un tribunal federal de Washington suspendió temporalmente estas sanciones, que incluyen su ingreso al país, considerando que posiblemente eran una restricción inconstitucional que atentaba contra la libertad de expresión.

La familia de Albanese, radicada en Estados Unidos, había denunciado las medidas impuestas por el presidente, Donald Trump, considerando que la relatora se había visto limitada en su vida personal, sin poder acceder a su hogar en Washington, donde vive su hija, quien es ciudadana estadounidense.

La Administración Trump impuso sanciones contra Albanese en julio de 2025 bajo el programa de medidas vinculadas a la Corte Penal Internacional (CPI), luego de que la relatora criticara la ofensiva israelí en Gaza y pidiera investigar posibles crímenes de guerra cometidos por autoridades israelíes y estadounidenses.

Washington acusó entonces a la experta de la ONU de promover acciones contra aliados y funcionarios de EE.UU. ante tribunales internacionales. EFE

dte/lfp/cpy