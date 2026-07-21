EE.UU. se ofrece a trabajar con el futuro Gobierno colombiano para atraer inversiones

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Washington, 21 jul (EFE).- El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, aseguró este martes que espera trabajar con el futuro Gobierno de Colombia y con las instituciones financieras internacionales para apoyar la «recuperación económica» del país y atraer inversiones, tras reunirse la semana pasada con el vicepresidente electo colombiano, José Manuel Restrepo.

«El Departamento del Tesoro espera con interés trabajar con la próxima Administración para avanzar en políticas de fomento al crecimiento, atraer inversiones, y colaborar con instituciones financieras internacionales para apoyar la recuperación económica de Colombia y su prosperidad a largo plazo», garantizó Bessent en un mensaje en X.

Asimismo, explicó que esa cooperación también busca combatir la corrupción y el narcotráfico

El secretario del Tesoro hizo estas declaraciones al informar sobre la reunión que mantuvo la semana pasada en Washington con Restrepo, a quien felicitó, junto con el presidente electo, Abelardo de la Espriella, por su victoria en las elecciones, en las que tuvo el respaldo del presidente estadounidense, Donald Trump.

«Esperamos con interés trabajar codo a codo con Estados Unidos para aprovechar esta oportunidad histórica. Como dos naciones unidas por nuestro compromiso con la libertad y la democracia», respondió por su parte el vicepresidente electo colombiano en un mensaje en X.

Restrepo consideró que las conversaciones con el Departamento del Tesoro reflejan una asociación basada en «valores compartidos, confianza mutua y un propósito común».

El vicepresidente visitó la semana pasada Washington junto al equipo económico del futuro Gobierno para reforzar la relación con la Administración de Donald Trump y recabar el respaldo financiero de organismos multilaterales como el Banco Mundial.

Entre ellos, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) confirmó el pasado sábado que pondrá a disposición del Gobierno entrante de Colombia una cartera activa de aproximadamente 63 millones de dólares no reembolsables.

Durante la campaña electoral, Trump expresó públicamente su apoyo al candidato de ultraderecha De la Espriella, quien derrotó en las urnas al izquierdista Iván Cepeda y tomará posesión como presidente el próximo 7 de agosto.

La llegada de De la Espriella al poder abre una nueva etapa en las relaciones bilaterales, marcadas en los últimos años por la tensión entre Washington y el presidente saliente, Gustavo Petro, que se ha negado a reconocer la victoria electoral de su sucesor y ha mantenido una relación tensa con la Administración Trump.

Durante el mandato de Petro, EE.UU. retiró a Colombia de la lista de países que cooperan en la lucha contra el narcotráfico y le impuso sanciones tras acusarlo de mantener vínculos con el tráfico de drogas por el aumento de la producción de cocaína, unas acusaciones que el mandatario siempre ha rechazado. EFE

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