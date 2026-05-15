EE.UU. sopesa una acusación contra el expresidente cubano Raúl Castro, según CBS

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Washington, 14 may (EFE).- Estados Unidos sopesa una acusación formal contra el expresidente cubano Raúl Castro en relación con el derribo de aviones de la organización humanitaria ‘Brothers to the Rescue’ en 1996, según fuentes citadas por la cadena CBS.

De acuerdo con la cadena, la acusación debe ser autorizada por un gran jurado y se centraría en el incidente ocurrido hace casi tres décadas en el que murieron cuatro personas cuando aeronaves de la organización fueron derribadas por fuerzas cubanas en aguas internacionales. EFE

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