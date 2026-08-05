EE.UU. suspende certificaciones de aguacate mexicano en Michoacán por alerta de seguridad

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Ciudad de México, 5 ago (EFE).- La Asociación de Productores y Empacadores Exportadores de Aguacate de México (Apeam) informó este miércoles que Estados Unidos suspendió temporalmente las actividades de su personal del Departamento de Agricultura (USDA) en Michoacán tras una alerta de seguridad, lo que afecta las exportaciones del producto.

La medida impacta de forma directa la labor de los oficiales regulatorios del USDA encargados de verificar los empaques autorizados para exportar aguacate desde el estado mexicano, mientras la organización informó de reuniones en Ciudad de México para atender este tema relacionado con la seguridad y evitar afectaciones a la industria doméstica.

Esta suspensión temporal de las actividades del personal agrícola estadounidense en Michoacán tiene como antecedentes directos episodios similares en 2022 y 2024, cuando amenazas y agresiones contra inspectores paralizaron temporalmente las certificaciones necesarias para exportar aguacate a Estados Unidos. EFE

jsm/csr/cpy