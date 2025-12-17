EE.UU. vigila a 18 petroleros sancionados que están en aguas venezolanas, según Axios

Redacción Internacional, 17 dic (EFE).- Unos 18 petroleros bajo sanciones de Washington, completamente cargados de petróleo, se encuentran en aguas venezolanas y están siendo monitoreados por Estados Unidos, indicó este miércoles el digital Axios.

Ocho de esos navíos están clasificados como buques de carga de gran tamaño, similares al Skipper, que fue incautado por Washington la semana pasada.

Axios recalcó que el Gobierno de Donald Trump planea decomisar esos petroleros si llegan a adentrarse en aguas internacionales.

El líder republicano estadounidense ordenó el martes «el bloqueo total y completo de todos los petroleros sancionados que entren y salgan de Venezuela», en lo que supone un paso más en la escalada de presión de Washington sobre el Gobierno del presidente venezolano, Nicolas Maduro.

En su mensaje en su red social, Truth Social, Trump advirtió que Venezuela «está rodeada» por «la armada más grande jamás reunida en la historia de Sudamérica» y subrayó que la conmoción será como nunca antes hasta que «devuelvan todo el petróleo, las tierras y otros activos que robaron previamente» a Estados Unidos.

La semana pasada, el Comando Sur de Estados Unidos, que desde septiembre ha atacado a más de 30 botes supuestamente ligados al narcotráfico en el Caribe y el Pacífico Oriental, dio un giro en sus operativos en aguas internacionales al incautar el petrolero Skipper, que transportaba crudo venezolano cerca de la costa del país y fue interceptado por fuerzas estadounidenses en el Caribe bajo una orden judicial.

Para Venezuela, el anuncio de Trump del martes se trató de una «grotesca amenaza». La Administración de Maduro consideró en un comunicado que el Ejecutivo estadounidense «pretende imponer de manera absolutamente irracional un supuesto bloqueo militar naval» con el objetivo de «robarse las riquezas» venezolanas. EFE

