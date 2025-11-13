EE.UU. y Argentina presentan acuerdo para mejorar el acceso bilateral a mercados de vacuno

Washington, 13 nov (EFE).- EE.UU. y Argentina presentaron este jueves el acuerdo marco de comercio e inversión bilateral que anunciaron el mes pasado y en virtud del cual Washington eliminará aranceles sobre ciertos recursos naturales argentinos y ambos países se comprometen a «mejorar las condiciones de acceso bilateral y recíprocos» a sus mercados de carne de vacuno.

El comunicado conjunto publicado por la Casa Blanca asegura que, como se había adelantado en su momento, ambas partes facilitarán las «condiciones de acceso bilateral y recíproco a los mercados de carne de res», y también incide en que el Gobierno de Donald Trump eliminará parte de los mal llamados «aranceles recíprocos» del 10 % que EE.UU. aplica desde abril sobre toda importación argentina.

En concreto retirará los relacionados con «ciertos recursos naturales no disponibles y con artículos no patentados para uso farmacéutico». EFE

