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EE.UU. y China acuerdan extender hasta enero su tregua comercial

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Washington, 23 sep (EFE).- Estados Unidos y China acordaron extender hasta enero su tregua comercial, anunció este miércoles el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, el mismo día de la llegada del presidente chino, Xi Jinping, a Washington para reunirse con Donald Trump.

Bessent dijo en una entrevista en la cadena Fox que ambos países acordaron prolongar hasta el 10 de enero el llamado «acuerdo de Busan», alcanzado el año pasado para reducir la escalada arancelaria entre las dos mayores economías del mundo.

El anuncio se produjo después de una nueva reunión entre Bessent y el viceprimer ministro chino He Lifeng en Washington. EFE

dte/jrh

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