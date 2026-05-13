EE.UU. y China inician consultas económicas en Corea del Sur antes de la cumbre Trump-Xi

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Seúl, 13 may (EFE).- Las delegaciones lideradas por el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, y el viceprimer ministro chino, He Lifeng, arrancaron este miércoles unas negociaciones económicas y comerciales en Corea del Sur que preceden a la cumbre entre los presidentes de Estados Unidos y China, Donald Trump y Xi Jinping.

La reunión comenzó hacia el mediodía hora local en el Aeropuerto Internacional de Incheon en Seúl, afirmó la agencia estatal china Xinhua, después de que Bessent y He mantuvieran reuniones por separado con el mandatario surcoreano, Lee Jae-myung.

Trump tiene previsto reunirse con Xi el jueves y el viernes, en la primera visita en más de ocho años del republicano al gigante asiático.

Las consultas sobre asuntos económicos y comerciales entre el secretario del Tesoro estadounidense y el viceprimer ministro chino son la antesala a la cumbre en China, y se basan en las conversaciones entre Trump y Xi en su encuentro en octubre de 2025 en la ciudad surcoreana de Busan. EFE

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