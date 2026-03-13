EE.UU. y Ecuador firman un acuerdo para ampliar el comercio y reducir algunos aranceles

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Washington, 13 mar (EFE).- Estados Unidos y Ecuador firmaron este viernes un nuevo acuerdo de comercio recíproco para ampliar el acceso de exportadores estadounidenses al mercado ecuatoriano y reducir algunos aranceles entre ambos países.

El acuerdo fue firmado por el representante Comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, y el ministro de Producción, Comercio e Inversiones de Ecuador, Luis Alberto Jaramillo, de acuerdo con un comunicado oficial.

«El acuerdo ampliará y diversificará aun más el comercio e inversión bilaterales para promover nuestros intereses comunes, al tiempo que impulsa la competitividad de Estados Unidos en América Latina», explicó Greer.

Entre los principales puntos del acuerdo, se establece que Ecuador aplicará aranceles preferenciales a productos estadounidenses y eliminará restricciones que puedan obstaculizar el comercio de bienes y servicios.

Además, se fortalecerán normas sobre propiedad intelectual, estándares técnicos y comercio digital para garantizar un intercambio más transparente y eficiente entre ambos países.

El acuerdo también incluye medidas de facilitación aduanera y cooperación en inversión, medio ambiente y trabajo, buscando promover un entorno favorable para las empresas estadounidenses en sectores estratégicos como energía, telecomunicaciones y agricultura.

El anuncio del nuevo acuerdo sucede una semana después de que el presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, participara en la cumbre ‘Escudo de las Américas’, organizada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en Miami (Florida), donde una docena de mandatarios de derecha de la región asistieron para fundar una alianza militar contra el narcotráfico. EFE

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