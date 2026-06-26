EE.UU. y la UE revisan las prioridades de su cooperación antiterrorista para impulsarla

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Washington, 26 jun (EFE).- Funcionarios antiterroristas de Estados Unidos y de la Unión Europea (UE) se reunieron en Washington para revisar las prioridades conjuntas y promover la cooperación en esta materia entre ambas partes, según explicó este viernes en un comunicado el Departamento de Estado de Estados Unidos.

La reunión, que se celebró este miércoles, tenía como objetivo impulsar la relación en este ámbito entre Estados Unidos y la Unión Europea, «tanto a nivel bilateral como mundial» e incluyendo «Oriente Medio, África y Asia Central».

«Estados Unidos y la Unión Europea debatieron su evaluación conjunta del panorama de amenazas y las medidas concretas para impulsar sus respectivas agendas antiterroristas», señalaba el comunicado publicado tanto por el Gobierno de Estados Unidos como por la UE.

La subcoordinadora principal interina del Departamento de Estado para la Lucha contra el Terrorismo, Monica Jacobsen, fue la encargada de encabezar la delegación interinstitucional de Estados Unidos.

Mientras que la delegación de la UE estuvo encabezada por la enviada especial del Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) para la Lucha contra el Terrorismo, Anna Strzaska, a la que se unieron representantes de la Comisión Europea, el coordinador antiterrorista de la UE y Europol.

La reunión en Washington se produce en un momento en que las relaciones internacionales están marcadas por el aumento de hostilidades y conflictos que amenazan la seguridad. EFE

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