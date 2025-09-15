The Swiss voice in the world since 1935

EE.UU. y R. Unido anunciarán acuerdos económicos multimillonarios en la visita de Trump

Washington, 15 sep (EFE).- Estados Unidos y el Reino Unido anunciarán acuerdos de asociación económica por valor de más de 10.000 millones de dólares durante la visita de Estado del presidente estadounidense, Donald Trump, a ese país, informaron este lunes altos funcionarios de la Casa Blanca.

“Primero, esta visita resaltará una nueva asociación en ciencia y tecnología que incluirá miles de millones de dólares en nuevas inversiones para fortalecer el sector tecnológico de ambos países y fomentar un nuevo crecimiento”, explicaron a la prensa.

También “destacará la cooperación mutua en energía nuclear civil, investigación, inversión y desarrollo” y “se impulsarán los avances en la cooperación en tecnología de defensa”, agregaron.

El valor total de los acuerdos superará los 10.000 millones de dólares, detallaron las mismas fuentes.

El Gobierno británico anunció este mismo lunes que durante la visita de Trump se firmará el acuerdo Alianza Atlántica para la Energía Nuclear Avanzada, destinado a impulsar la construcción de plantas nucleares en ambos países con fines energéticos.

Trump viajará al Reino Unido del 16 al 18 de septiembre para una visita de Estado, tras haber sido invitado por el rey Carlos III. Esta será la segunda visita de Estado que realizará a ese país, después de la de 2019 durante su primer mandato, cuando fue invitado por la reina Isabel II.

El republicano será recibido, junto a la primera dama, Melania, por la familia real en el castillo de Windsor, sostendrá una reunión bilateral con el primer ministro británico, Keir Starmer, y asistirá a eventos empresariales con líderes del sector tecnológico y financiero.

La delegación estadounidense incluye al secretario de Estado, Marco Rubio; al secretario del Tesoro, Scott Bessent; al embajador Warren Stevens; al enviado especial Steve Witkoff; y a la jefa de gabinete de la Casa Blanca, Susie Wiles. EFE

