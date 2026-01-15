EE.UU. y Taiwán cierran un acuerdo comercial con aranceles limitados al 15 %

3 minutos

Nueva York, 15 ene (EFE).- Estados Unidos y Taiwán alcanzaron un acuerdo comercial por el que los gigantes de semiconductores de la isla se comprometen a invertir 250.000 millones de dólares en territorio estadounidense y Washington limitará sus aranceles a esa economía al 15 %, frente al 20 % actual.

Según un comunicado del Departamento de Comercio, el acuerdo, calificado de «histórico», establece que EE.UU impondrá un arancel recíproco del cero por ciento a los productos farmacéuticos genéricos y sus ingredientes, a componentes de aeronaves y a determinados recursos naturales no disponibles en el país.

Como parte del acuerdo, se establecerán parques industriales en Estados Unidos para fortalecer su infraestructura y colocarlo como «centro global» de tecnología de próxima generación, manufactura avanzada e innovación.

Taiwán, por su parte, facilitará la inversión estadounidense en sus sectores de semiconductores, inteligencia artificial, tecnología de defensa, telecomunicaciones y biotecnología, con el objetivo de ampliar el acceso al mercado para las empresas de EE. UU., profundizar la colaboración tecnológica y fortalecer el liderazgo estadounidense en industrias críticas y emergentes, según el Departamento de Comercio.

Además, las partes acordaron que los futuros aranceles bajo el marco de la Sección 232 incluirán algunas excepciones para las empresas que fabriquen chips en Estados Unidos.

Según el pacto, las compañías taiwanesas podrán importar hasta 2,5 veces su capacidad de producción sin pagar los derechos de la Sección 232 durante el período aprobado, y una vez terminadas las fábricas podrán importar hasta 1,5 veces su capacidad.

Asimismo, las autopartes, la madera y productos relacionados procedentes de Taiwán no estarán sujetos a gravámenes superiores al 15 %.

Al margen, el secretario de Comercio estadounidense, Howard Lutnick, dijo este jueves a CNBC que Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) ha comprado terrenos en EEUU y que podría ampliar sus operaciones en Arizona como parte del acuerdo.

«Acaban de comprar cientos de acres adyacentes a su propiedad. Los dejaré proceder con su junta y les daré tiempo», indicó Lutnick.

El funcionario agregó que las empresas de chips con sede en Taiwán que no fabrican en Estados Unidos probablemente enfrentarán un arancel del 100 %, y que el propósito del Gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, es trasladar a EEUU el 40 % de la cadena de suministro de semiconductores taiwanesa.

De acuerdo con el comunicado, los semiconductores son vitales para la fortaleza industrial, tecnológica y militar de Estados Unidos, pero, durante mucho tiempo el país dependió de fabricantes extranjeros y de cadenas de suministro globales frágiles.

La Administración Trump se ha comprometido a revertir esta tendencia, pero los expertos advierten que replicar la capacidad de fabricación de Taiwán —isla que China reclama— no será sencillo, dado que cuenta con décadas de experiencia, una mano de obra altamente especializada y un ecosistema completo de proveedores y logística que permite mantener elevados niveles de eficiencia. EFE

