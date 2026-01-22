EEUU: El pacto de Siria y FSD es la mejor oportunidad para asegurar derechos de los kurdos

Naciones Unidas, 22 ene (EFE).- La embajadora adjunta de Estados Unidos ante la ONU, Tammy Bruce, aseguró este jueves en el Consejo de Seguridad que el reciente acuerdo de integración entre el Gobierno de Siria y las Fuerzas de Siria Democrática (FDS) es «la mejor oportunidad hasta la fecha» para garantizar los derechos de los kurdos y su seguridad.

«La integración de los kurdos en el nuevo Estado sirio les ofrece plenos derechos de ciudadanía, reconociéndolos como parte de Siria, con protecciones constitucionales para la lengua y la cultura kurdas», indicó Bruce en una sesión del Consejo.

Aunque reconoció que «siguen existiendo riesgos», opinó que esta integración «representa la mejor oportunidad hasta la fecha para que los kurdos garanticen sus derechos y su seguridad de forma duradera» en el país.

El 17 de enero, fuerzas gubernamentales cruzaron el río Éufrates y tomaron el control de amplias zonas previamente bajo dominio de las FSD, una alianza armada liderada por kurdos.

Un día después, con mediación de Estados Unidos y otros actores internacionales, se anunció un acuerdo de alto el fuego y de «integración plena» del noreste bajo control del Gobierno central, aunque su aplicación sigue sin resolverse.

Durante su intervención, Bruce recalcó además que el nuevo Gobierno sirio está «en condiciones» de asumir responsabilidades en materia de seguridad, incluido el control de las instalaciones y campamentos de detención del Estado Islámico (EI).

Pese al acuerdo alcanzado, el subsecretario general de la ONU para Oriente Medio, Khaled Khiari, informó en el Consejo de que los enfrentamientos entre fuerzas gubernamentales y las FSD continúan en partes de la gobernación de Hasakeh y en los alrededores de Ain al Arab (Kobane), una zona de difícil acceso debido a los combates.

Ante esto, el representante permanente de Siria ante la ONU, Ibrahim Olabi, aseguró que son las FSD las que «continúan violando el alto el fuego», unas violaciones que provocaron ayer «el martirio» de varios soldados del Ejército Árabe Sirio, apuntó.

Además, añadió que Siria condena «enérgicamente» los intentos de las FSD «de usar la cuestión de los detenidos del EI como medio de presión y regateo político», y dijo considerarlas «plenamente responsables de cualquier caso de fuga o liberación ilegal de miembros terroristas del EI».

El representante ruso, Vasili Nebenzya, instó por su parte a las partes implicadas en el conflicto a cesar «sus esfuerzos por sabotear el proceso de negociación» y a abstenerse de cualquier nuevo enfrentamiento.

Así, subrayó que Rusia aboga por lograr «el futuro pacífico y próspero» al que aspira la población siria «desde hace mucho tiempo». EFE

