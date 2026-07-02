EEUU: la cúpula del Estado Islámico en Nigeria está «significativamente degradada»

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Nairobi, 2 jul (EFE).- La cúpula del grupo yihadista Estado Islámico (EI) en Nigeria fue «significativamente degradada» durante las operaciones conjuntas de mayo entre Estados Unidos y el país africano, afirmó este jueves el comandante del Mando Militar de Estados Unidos en África (AFRICOM), general Dagvin Anderson.

«Volveré al ejemplo de Nigeria simplemente porque es un éxito reciente que hemos tenido. El liderazgo del EI ha sido significativamente degradado», declaró Anderson en una rueda de prensa virtual, tras asistir a la Conferencia Africana de Jefes de Defensa (ACHOD) de 2026 en Luanda (Angola), que terminó el miércoles.

Aunque Estados Unidos retiró «gran parte» de las fuerzas que participaron en la eliminación en Nigeria a mediados de mayo del número dos del EI en el mundo, Abu-Bilal al-Minuki, las dos partes siguieron colaborando a nivel de inteligencia a petición del Gobierno nigeriano para luchar contra los terroristas en la región del lago Chad.

El comandante del AFRICOM recordó que esta operación «no sólo benefició a los países de esa región», sino que también contribuyó a «desarticular» al grupo a nivel global.

«Nigeria ha estado muy activa desde esa operación en mayo. Continúan procesando objetivos por su cuenta. Han tenido más deserciones o rendiciones de seguidores del EI en esa zona del noreste de Nigeria. Así que se trata de un esfuerzo conjunto que continúa creciendo», agregó.

Anderson destacó que amenazas como el EI no lo son sólo a nivel regional, pues tienen filiales en todo el continente africano y en Oriente Medio.

«Nuestra inteligencia global puede contribuir a informar y ayudar a las fuerzas locales a abordar la filial del EI en la zona. Es fundamental comprender cómo esto se integra en la red más amplia y cómo una operación en Nigeria puede contribuir a mitigar la amenaza terrorista en Somalia, Mozambique u otros lugares», indicó.

De hecho, EE.UU. colabora «estrechamente» con las autoridades de Somalia, especialmente en el norte del país, para «acorralar» a los líderes del EI, que también lo son a nivel global, en un «área muy pequeña donde se ven obligados a vivir en cuevas», añadió el responsable militar.

Washington también proporciona inteligencia, vigilancia y apoyo aéreo a Somalia en su lucha contra el grupo yihadista Al Shabab, vinculado a la red terrorista Al Qaeda.

Durante la ACHOD, en la que participaron Estados Unidos, Brasil y 35 países africanos, los jefes militares hablaron sobre amenazas como el terrorismo, el crimen organizado, el narcotráfico y otros factores de inestabilidad regional, explicó Anderson.

Los representantes de estos países trataron la importancia de contrarrestar la desinformación y de la transparencia de sus acciones.

También abordaron las innovaciones tecnológicas y la forma de «maximizar» los recursos disponibles para combatir las mencionadas amenazas, que están en «constante evolución».

Anderson concluyó que la solución a largo plazo para la estabilidad de África pasa por el liderazgo de sus países, en colaboración con socios internacionales. EFE

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