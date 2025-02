EEUU: renunciar a las fronteras ucranianas previas a 2014 no es una concesión ante Putin

4 minutos

(Actualiza con más declaraciones).

Bruselas, 13 feb (EFE).- El secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, aseguró este jueves que renunciar a las fronteras que tenía Ucrania antes de la anexión de Crimea en 2014 no es una «concesión» al presidente ruso, Vladímir Putin, sino el «reconocimiento de las realidades del poder duro».

«Simplemente apuntar al realismo, como que las fronteras no volverán a ser las que a todos les gustaría que fueran en 2014, no es una concesión a Vladímir Putin. Es un reconocimiento de las realidades del poder duro sobre el terreno», declaró en una rueda de prensa tras la reunión de ministros de Defensa de la OTAN celebrada hoy en Bruselas.

Hegseth hizo estas declaraciones después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, hablara el miércoles por teléfono con sus homólogos de Rusia, Vladímir Putin, y de Ucrania, Volodímir Zelenski, en un primer paso para poner fin a la guerra de Ucrania.

Desde Washington, Trump aseguró la víspera que había llegado a un acuerdo con Putin para que ambos países inicien «negociaciones de inmediato» con el fin de poner fin a la guerra en Ucrania.

Hegseth consideró hoy que el realismo «es una parte importante de la conversación que no ha existido lo suficiente en las conversaciones entre amigos».

También rechazó que ir ahora a la mesa de negociación suponga hacer «concesiones» a Putin.

«Cualquier sugerencia de que el presidente Trump está haciendo algo más que negociar desde una posición de fuerza es, a primera vista, ahistórica y falsa», dijo.

«Tenemos al perfecto negociador en la mesa desde una posición de fuerza para tratar con Vladímir Putin y Zelenski. Nadie va a conseguir todo lo que quiere, entendiendo quién cometió la agresión en el primer lugar. Pero desafío a cualquiera a pensar en un líder mundial en este momento que, con credibilidad y fuerza, pueda traer a esos dos líderes a la mesa y forjar una paz duradera», comentó.

Aseguró que las negociaciones de paz en torno al conflicto en Ucrania las lidera Trump y que «todo está sobre la mesa» en sus conversaciones con Putin y Zelenski.

«Lo que decide permitir o no permitir es competencia del líder del mundo libre, del presidente Trump, así que no me pondré en este podio y declararé lo que el presidente Trump hará o no hará, lo que estará dentro o lo que estará fuera, que concesiones se harán o no», relató.

Resaltó que la «principal prioridad» de Trump es «un final pacífico y diplomático» a la guerra en Ucrania «tan rápido como sea posible, de una manera que cree una paz duradera».

El jefe del Pentágono dijo haberse sentido “muy alentado” porque, según dijo, el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, ha asegurado que la OTAN y los miembros europeos desempeñarán un papel.

Preguntado por si el incremento hasta el 5 % del PIB de gasto en defensa que pide Estados Unidos se aplicaría a su propio país o solo a los aliados europeos y Canadá, Hegseth dijo que “nadie puede ni debe poner en duda el alcance de la voluntad de Estados Unidos de invertir en seguridad nacional”.

“Tenemos un presupuesto de 850.000 millones de dólares en defensa. Yo me ocupo de garantizar que cada dólar de ese presupuesto se utilice sabiamente, y por eso estamos impulsando una auditoría del Pentágono y asegurándonos de que recortamos grasa para tener más en la punta de la lanza”, explicó.

También consideró que el actual 3,4 % del PIB que dedica Estados Unidos a defensa es “una inversión muy sólida, mayor que la mayoría de nuestros aliados dentro de la OTAN”.

Incidió en que gastar el 2 % del PIB en defensa es «un inicio» para los aliados, «pero no es suficiente, ni lo es el 3 % ni el 4 %».

«Más bien un 5 %. Inversión real. Urgencia real. Podemos hablar todo lo que queramos sobre los valores. Los valores son importantes, pero no puedes disparar los valores. No puedes disparar las banderas y no puedes disparar discursos enérgicos. No hay sustituto para el poder duro», resaltó.

Recalcó en referencia al reparto equitativo del gasto militar entre los miembros de la OTAN que el presidente Trump «no permitirá a nadie convertir al Tío Sam en el Tío Pringado».

Además de instar a que los aliados europeos y Canadá incrementen el gasto militar, consideró que es «crítico» que los miembros de la OTAN, incluido Estados Unidos, expandan su industria de la defensa.

«La OTAN es una gran alianza, la alianza de defensa más exitosa en la historia, pero para resistir en el futuro, nuestros socios deben hacer mucho más para la defensa de Europa. Debemos hacer a la OTAN grande de nuevo», expuso. EFE

jug-rja/cat/psh/drs/av

(foto)