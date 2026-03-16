EEUU: Si se pospone visita de Trump a Pekín no será por su petición de apoyo en Ormuz

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París, 16 mar (EFE).- El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, afirmó este lunes que si se pospusiera la visita de Donald Trump a Pekín, programada para finales de mes, no sería por su petición para que China le ayude a restablecer el tráfico por el estrecho de Ormuz.

«Un aplazamiento no sería consecuencia de que una petición del presidente no ha sido atendida», aseguró Bessent a la prensa en París al término de una nueva ronda negociadora sobre cuestiones comerciales entre las delegaciones china y estadounidense. EFE

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